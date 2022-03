Плащат на инфлуенсъри да разпространяват руската пропаганда

Разследване на VICE News разкри координирани кампании за заплащане на руски инфлуенсъри в TikTok, за да публикуват видеоклипове, прокарващи прокремълския наратив за войната в Украйна.

Многобройни кампании са координирани в таен канал на Telegram, който насочва тези влиятелни лица какво да кажат, къде да заснемат видеоклипове, какви хештагове да използват и кога точно да публикуват видеоклипа. Тези кампании бяха стартирани в началото на инвазията и включват редица влиятелни лица с голям брой последователи в TikTok (някои тях имат над милион последователи). Кремъл, разбира се, не може да признае, че финансира тази пропагандна кампания, но можем да сме сигурни каква е истината.

Младите руснаци оправдават войната в Украйна и разпространяват лъжите, че срещу рускоговорящото население в Донбас е извършват геноцид през последните 8 години. И въпреки че TikTok забрани новите ъплоуди от потребители, намиращи се в Русия, кампаниите не са спрели. В тайната група администраторът е питал инфлуенсърите колко пари искат, за да качат видеата. Кремъл наложи тотална цензура в Русия за случващото се в Украйна. Руската пропаганда дори твърди, че не е нападала Украйна. Във федерацията е забранено да се говори за броя на убитите руски войници във войната в Украйна. Във видеото може да видите идентичните думи на инфлуенсърите:

Great video.



Looks like Russian govt have been bribing/ strong-arming many Russian TikTok influencers into putting out the government line on Ukraine - with identical scripts.



This girl calls them out and says the influencers’ own audiences are mocking them over it. 👏👏👏 pic.twitter.com/ZqNTAWBn8b