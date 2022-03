Украински деца, посрещнати с приятни изненади в Италия

Децата, принудени да напуснат родината си заради конфликта, получават възможност да продължат обучението си. А италианските учители и ученици им протягат ръка, за да може да се адаптират по-лесно към новия си живот, съобщават от БНТ.

Седем деца, избягали от войната в Украйна, бяха посрещнати с аплодисменти и песни в училище край Неапол. Някои от тях са били принудени да се разделят с домашните си любимци и затова специално за тях е подготвена изненада.

"Учениците подариха златни рибки на украинските деца, за да заменят котенцата и кученцата, които са оставили в Украйна. С този малък жест искаме те да се почувстват като у дома си", разказа Матилде Козолино, учителка.

В друго училище в Сома Везувиана украинско момиченце на име София получи розова циклама, а учениците прочетоха на италиански и украински посланието:

"Ще се грижиш за това цвете, както ние ще се грижим за теб през цялото време, докато си с нас".

По данни на "Уницеф" повече от 1,5 милион украински деца са напуснали родината си след руската инвазия на 24 февруари. Средно повече от 75 000 деца на ден се превръщат бежанци от началото на войната. Близо 3 милиона души са избягали от Украйна, по данни на Върховния комисариат за бежанците.

В Италия се намират около 35 000 украинци.

Brother and sister, Dmytro, 10, and Viktoriia, 8, are among the millions who fled Ukraine. Last week, they arrived for their first day of school in Italy, and students greeted them with tiny Ukrainian and Italian flags they made in classrooms a day prior. https://t.co/2oA7gPH4fF pic.twitter.com/lUr4lJWzmf