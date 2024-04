В Киев евакуираха две болници. КГБ на Беларус твърди, че там има военнослужещи

Градските власти в Киев наредиха спешна евакуация на две болници в украинската столица на фона на опасения от възможна руска ракетна атака, предизвикани от видео, циркулиращо в интернет, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Това е свързано с циркулиращо в социалните медии видео, в което се предсказва вражеска атака срещу тези медицински заведения", обявиха властите в Киев. Във видеоклипа се намеква, че в болниците има военнослужещи", обясниха те. "Това е пълна лъжа и провокация от страна на врага, който се опитва да я експлоатира за атака срещу социалната инфраструктура на столицата", се добавя в изявлението на киевските власти.

Пациентите се прехвърлят в други медицински заведения. Според изявлението една от засегнатите болници е детската болница в Оболон в северната част на Киев. Властите в украинската столица не уточниха кой е източникът на видеозаписа.

Същевременно изказване, че в двете лечебни заведения "зад гърба на децата са скрили" бойци, направи шефът на беларуския КГБ Иван Тертел, съобщи Ройтерс. "Без съмнение всички те ще понесат заслуженото си наказание, независимо че избраха киевските болници за свое леговище", каза той в реч, излъчена на живо от беларуската агенция БелТА.

В изявлението си Тертел спомена и адресите на двете болници. В боевете в Украйна не участват беларуски войски, но Минск е в тесен съюз с Москва, а територията на Беларус беше използвана от Русия като един от плацдармите за пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г.

