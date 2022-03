Видеото, което Зеленски показа на американския Конгрес

Украинският президент Володимир Зеленски е показал емоционално видео на американския Конгрес, за да го убеди да затвори небето над Украйна, предадоха „Индипендънт” и „Ню Йорк поуст”.

На 24 февруари руската армия предприе пълномащабна военна инвазия в Украйна. Хиляди цивилни граждани бяха убити от руския агресор за три седмици, а милиони украинци вече избягаха от страната в най-бързо разразилата се бежанска криза в Европа след Втората световна война. Западните страни обвиниха Русия, че извършва военни престъпления в Украйна, включително убивайки деца.

Над 100 деца са били убити до момента от руските войници. Кремъл излъга, че ще атакува само военната инфраструктура на Украйна, и продължава да напада цивилни. Зеленски получи покана да говори пред Конгреса на САЩ и я използва, за да призове за помощ срещу агресора. „Спомнете си Пърл Харбър, спомнете си 11 септември”, заяви Зеленски. Той е показал емоционално видео на Конгреса с цивилните жертви на руската агресия.

Украйна зове във видеото небето над страната да бъде затворено. Киев призова НАТО да наложи зона, забранена за полети, с което иска да спре бомбардировките по цивилни. До момента обаче НАТО отказва, защото при въвеждането на такава зона е неизбежна пряката военна конфронтация между НАТО и Русия. Президентът на САЩ Джо Байдън е твърдо решен да оказва финансова и военна помощ на украинската армия и народ, но не е убеден, че трябва да въвежда зона, забранена за полети над Украйна. „Нека спрем Русия от извършването на военни престъпления”, гласи видеото.

Предупреждение: видеото съдържа смущаващи кадри

Let's stop Russia from committing war crimes and killing people!

Close the sky over Ukraine!🇺🇦 pic.twitter.com/rlM8d3bhHk