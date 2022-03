Хакнаха Централната банка на Русия

Хакерската група Anonymous удари Централната банка на Руската федерация, съобщиха различни източници.

В следващите 48 часа ще бъдат публикувани над 35 000 файла, включително тези с тайни договори. Anonymous вече предупредиха Кремъл, че предстоят удари по руски институции заради военната агресия на Русия срещу Украйна.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp