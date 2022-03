Кметът на Мариупол: Бусове чакат да евакуират цивилни, Русия си играе с нас

Ключовият украински пристанищен град Мариупол е на ръба на хуманитарна катастрофа и трябва да бъде напълно евакуиран. Около 160 000 цивилни са в капан в града без ток към днешна дата, каза кметът Вадим Бойченко, цитиран от Би Би Си.

Той добави, че 26 автобуса чакат за евакуация на цивилни, но руските сили не са се съгласили да им осигурят безопасно преминаване. „Руската федерация си играе с нас“, каза той. Руските сили обкръжиха града, оставяйки цивилните без вода, храна и лекарства. Жертвите са хиляди, като се увеличават всеки ден заради отказа на Русия да допусне евакуация на цивилното население.

Откакто осъзна, че украинското население поддържа въоръжената съпротива срещу руските войски, президентът Владимир Путин разпорежда да се атакуват все повече цивилни цели в районите на бойни действия. Руската армия предприе пълномащабна военна агресия в Украйна на 24 февруари. Мариупол е от стратегическо значение за руския агресор, защото ще осигури сухопътна връзка на руските войски в Крим и Донбас. Руската армия извършва военни престъпления в Мариупол и други населени места в Украйна.

The streets of Mariupol is just one giant cemetery among ruins now.

Just over a month ago, this was one of Ukraine’s fastest-developing cities. I was very impressed by the progress achieved in the last 6 years.

Now Russia has come. pic.twitter.com/IxGKMWHotI