Украинец, оцелял от геноцида на руската армия в Ирпин: Те са фашисти!

Последните оцелели от геноцида на руската армия в украинския град Ирпин описват с една дума окупаторите – фашисти. Руската армия беше победена и избяга от града, намиращ се близо до столицата Киев, но след себе си остави разрушение и трупове, пише AFP.

Апокалиптична е цената, която плати Ирпин за свободата си. На 24 февруари руският агресор предприе мащабна инвазия срещу Украйна, като основна цел на войниците на Владимир Путин беше завземането на столицата Киев. Това обаче се оказа невъзможно и след пет седмици неуспешни опити руската армия беше разгромена в цяла Киевска област. Цената, която плати украинският народ, е огромна – избити цивилни, разрушени домове, унищожени градове.

„Фашисти“, казва пред AFP 59-годишният Богдан, който върви по разрушените улици на Ирпин. Приятелите му кимат в знак на съгласие. Руската армия извърши и продължава да извършва военни престъпления, убивайки невъоръжени цивилни без никаква причина. Красивите паркове на Ирпин в момента са осеяни с тела. Градът прилича на Алепо и Грозни. Мъгливите улици са зловещо празни, осеяни са с надупчени от куршуми стени и автомобили, чува се лаят на бездомни кучета в далечината. „Това е апокалипсисът“, разказва украински войник.

Ирпин е олицетворение на ужаса на войната, която Владимир Путин започна с мотива за „денацификация“ на Украйна. Кремъл обаче не дава отговор защо руските фашисти убиват деца и всекидневно атакуват цивилни. Детските площадки с изоставени скутери са покрити с развалини. Стотици унищожени руски танкове и бойни машини грозят покрайнините на Киев. Военният кореспондент на Би Би Си предаде, че по улиците на град Буча (намиращ се също близо до Киев) има десетки трупове. Той е посетил мястото само часове след бягството на руските войници. Районът се е превърнал в гробище за руски танкове. Сега, когато украинските сили си възвръщат град след град, стават все по-ясни доказателствата за военните престъпления, които е извършила Русия. Украинското министерство на отбраната описа гледката в Буча като „новата Сребреница“.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO