Руски войници преминаха на страната на Украйна

Руски военнослужещи преминаха на страната на Украйна, за да се борят срещу режима на военнопрестъпника Владимир Путин. Все повече хора искат да се включат в легиона „Свобода России“, но от съображения за сигурност не се разкрива точният им брой.

Само на ден легионът получава повече от 300 заявления за присъединяване – както от руски войници, така и от чужденци, които искат да свалят от власт Путин. Това разкри лидерът на легиона пред „Интерфакс-Украйна“. „Легионът ни включва наши братя от Беларус“, каза той.

В легиона са се записали както действащи руски военнослужещи, така и пенсионирани. Те вече се сражават на страната на Украйна, която беше нападната от Русия на 24 февруари. Легионерите знаят как действат батальонно-тактическите групи на РФ, защото самите те многократно са участвали в различни военни учения на територията на федерацията. Бойците на легиона подчертаха, че няма специална операция на територията на Украйна. „Тук се води истинска война срещу цивилното население“, подчерта един от легионерите.

Участниците в пресконференцията призоваха руските военни да се предадат, да се присъединят към легиона и да се борят заедно срещу режима на Путин, „така че един ден Русия да стане свободна страна“. От началото на военната си агресия срещу Украйна руската армия всекидневно извършва военни престъпления, убивайки невъоръжени жени и деца. В Руската федерация е наложено медийно затъмнение и не се говори за цивилните жертви. Москва продължава да твърди, че в Украйна не се води война. Руските войници, които преминаха на страната на Украйна, признаха, че целта на Кремъл е да убие Володимир Зеленски и да смени властта в Киев. Те посочиха, че Русия разпространява своята пропаганда за нацисти и убийци в Украйна, но истинските убийци и фашисти са в Русия.

Briefing of ex- #Russia`n soldiers who have now join the ranks of #Ukraine as part of the Legion "Freedom of Russia" to liberate Russia. pic.twitter.com/u7AhevjQOV