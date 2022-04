Германия има сателитни данни, доказващи, че Русия е отговорна за клането в Буча

Германското правителство разполага с данни от сателитни снимки, че Русия е била замесена в убийствата на цивилни в украинския град Буча, заяви днес източник от сферата на сигурността, цитиран от Ройтерс.

По информация на сп. "Шпигел" разузнаването е прехванало радиосъобщения от руски военни източници, обсъждали убийството на мирни жители в Буча. "Вярно е, че федералното правителство има данни за руско деяние в Буча", каза източникът. "Тези разкрития за Буча обаче се основават на сателитни изображения. Радиокомуникациите не могат да бъдат ясно отнесени до Буча", заяви той.

По думите му няма данни генералният щаб на руските въоръжени сили да е дал заповед относно Буча. Според "Шпигел" германското разузнаване е прехванало радиосъобщенията и е представило разкритията пред парламента вчера. Германското списание заяви, че е имало и други аудиозаписи, чийто физически произход е по-трудно да бъде установен, което според изданието предполага, че подобни събития са се случили и в други украински градове. Германската служба за външно разузнаване отказа коментар по въпроса. Говорител на правителството на Германия отказа да коментира информацията на "Шпигел", посочва Ройтерс.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp