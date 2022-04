Украйна арестува кума на Путин, Зеленски се похвали със снимка

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви ареста на Виктор Медведчук, ръководител на политическия съвет на партия "Опозиционна платформа - За живот", като публикува снимка на подобен на него мъж с белезници в своя канал в Telegram. Медведчук е наричан от медиите "кумът на Путин".

"Службата за сигурност на Украйна извърши специална операция“, написа Зеленски под снимката. Той посочи, че подробности ще дойдат по-късно. На снимката мъж във военна униформа, визуално подобен на Медведчук, седи на стол с белезници. Службата за сигурност на Украйна също съобщи в своя Telegram канал, че Медведчук е задържан. Прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков каза, че снимката с предполагаемия задържан Медведчук трябва да бъде проверена поради големия брой фалшификати. Медведчук беше обвинен през май 2021 г. по членове „Измяна“ и „Нарушение на законите и обичаите на войната“. Печерският районен съд на Киев му наложи мярка за неотклонение домашен арест.

През октомври тази година срещу опозиционера беше повдигнато друго обвинение, този път по членове „Измяна“ и „Подпомагане дейността на терористични организации“. Според разследващите той е замесен в доставките на въглища от райони на Донбас, които не са контролирани от Киев в края на 2014 и началото на 2015 г. в размер на повече от 200 милиона гривни (около 7,6 милиона долара). Политикът отрича обвиненията към него. На 27 февруари адвокатът на Медведчук Лариса Чередниченко съобщи, че политикът е напуснал дома си в Киев, където излежава домашния арест, поради заплаха за живота му от националистически групировки, но е останал в украинската столица. На 18 март съд в Украйна арестува задочно Медведчук, обявявайки го за издирване.

No traitor will escape punishment, says the SBU.

Medvedchuk was under house arrest when the Russian invasion began on 24 February. 4 days after that, he fled and went into hiding. The Ukrainian Intelligence spent a lot of time and resources chasing him…https://t.co/wEOgeI5WKM pic.twitter.com/X67k9WAn2x