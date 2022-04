Тази къща в Мариупол преживя две световни войни, но не и руската инвазия

Югоизточният украински град Мариупол беше изравнен със земята от руските войници, които влязоха в Украйна, за да я „освободят от нацизма“. Но руските войници направиха това, което дори не успяха и нацистите.

Къщата на снимките е преживяла две световни войни, но не и руската окупация. В града няма сграда, която да не е била унищожена или частично повредена от руските окупатори. Мариупол от седмици е под обсада, а цивилните жертви са десетки хиляди.

Кметът на Мариупол Вадим Бойченко заяви, че най-малко 21 000 са цивилните жертви в града. Цивилни продължават да умират всеки ден, защото нямат храна, електричество и лекарства от първа необходимост. Осем десетилетия след унищожителната германска война Украйна стана жертва на руската агресия. Подобно на германските окупатори от миналия век, и днешните завоеватели от Русия не изпитват грам състрадание към цивилното население.

