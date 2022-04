Украйна пусна пощенска марка, с която поздрави руския кораб "Москва"

Украинските пощи пуснаха марка, представяща украински войник, който показва среден пръст на руския крайцер "Москва". Днес марката буквално бе разграбена от пощенските служби на страната, превръщайки се за украинците в колекционерски обект и символ на победата, отбелязва AFP.

В централната поща на Киев стотици украинци на всякаква възраст чакаха на опашка дълги часове, за да се сдобият с марката, отпечатана в милиони екземпляри. Украинските сили унищожиха гордостта на руския Черноморски флот, пращайки я към дъното на Черно море.

В първите дни на конфликта в Украйна украински граничари на малък остров казаха Російський військовий кораблю, іди нахуй на екипажа на крайцера "Москва", който ги призоваваше да се предадат. Записът от този разговор между двете страни се озова в интернет и обиколи света. В началото на март украинските пощи обявиха конкурс за марка, която да илюстрира този епизод. Представени са били над 500 приложения и е победило това на художника от Лвов Борис Грох. Марката е била отпечатана часове преди "Москва" да потъне в Черно море.

Ukrainian karma:



Feb. 24: The birth of the “russian warship, go f--k yourself” phrase



Apr. 13: President @ZelenskyyUa shows the new postage stamp featuring the phrase



Apr. 14: The warship Moskva addressed in the phrase sinks pic.twitter.com/JKJdYyzoeL