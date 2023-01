Американското посолство в Киев с новогодишно пожелание за Русия: Иди нахуй!

Американското посолство в Украйна пожела на Руската федерация да отиде „нахуй“ и да последва примера на крайцера „Москва“, който беше преквалифициран на подводница от украинските въоръжени сили.

„Докато се укривахме заедно посред нощ по време на безсърдечните атаки на Русия срещу Украйна, дипломатите от посолството на САЩ в Киев направихме анкета за любимия ни цитат за 2022 г. Победителят (без изненада) е: „Русский военный корабль…“, написаха от посолството на САЩ в Киев в първите часове на новата година.

Цитатът „Русский военный корабль, иди на хуй“ („Російський військовий кораблю, іди нахуй“ на укр.) се превърна в нарицателен за съпротивата на украинската армия и народ срещу руския терор. Той беше изречен в първите часове на пълномащабната война от украински войници на Змийския остров, отказали да се предадат на екипажа на руския крайцер „Москва“, който седмици по-късно беше потопен. По-късно Украйна пусна и пощенска марка, посветена на флагмана на руския Черноморски флот.

Руският агресор продължи да бомбардира цивилни в Украйна и навръх Нова година. "Те са уплашени. Можете да го усетите. Защото те ще загубят. Дронове, ракети, нищо няма да им помогне. Защото ние сме единни. Те са обединени само от страха", заяви украинският президент Володимир Зеленски. От началото на пълномащабната война има регистрирани доказателства за близо 60 000 военни престъпления, извършени от руските войници. САЩ и другите западни приятели на Киев продължават да помагат на страната за отбраната на нейните земи от руските нашественици.

While sheltering together in the middle of the night during Russia’s heartless attacks on Ukraine, diplomats from the US Embassy in Kyiv took a poll of our favorite quote of 2022. The winner (no surprise) was: "Русский военный корабль…"