В Кремъл гледат снимката на горящия „Москва“

В Кремъл се видели снимката на горящия руски военен крайцер „Москва“, който потъна в Черно море. Говорителят на Владимир Путин обаче отказа да потвърди автентичността ѝ.

Флагманът на Черноморския флот на РФ беше поразен от украински ракети „Нептун“ и потъна в Черно море. Русия обаче твърди, че на борда на кораба е пламнал пожар, в резултат на което са се взривили боеприпаси. В социалните мрежи бе разпространена снимка на горящия кораб часове преди потъването му.

„Видяхме кадрите, но не можем да кажем колко са автентични и верни“, каза говорителят на президента Владимир Путин - Дмитрий Песков. Според украинските власти има много загинали при удара по „Москва“. На борда е имало 500 души екипаж. Русия продължава да отрича, че има загинали войници.

This is the Russian Flagship #Moskva before she sank. It's impossible to fully assess the situation aboard based on one picture but marine salvage masters must make assumptions based on little information. As a ship captain and ship fire author here's what appears to be likely🧵 pic.twitter.com/pUjqo4j3Bs