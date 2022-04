Путин се появи на великденска служба /ВИДЕО/

Президентът на Русия Владимир Путин присъства на великденска служба, отслужена от Руската православна църква, която твърдо подкрепя "специалната военна операция" на президента в Украйна, съобщи NOVA, позовавайки се на Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Путин, облечен в тъмносин костюм, бяла риза и тъмна вратовръзка, стоял в московската катедрала "Христос Спасител", държейки запалена червена свещ, което се вижда на излъчваните на живо кадри от среднощната литургия.

Руският лидер се прекръсти няколко пъти по време на церемонията. Когато патриарх Кирил обяви "Христос воскресе", Путин се присъедини към останалите членове на паството с "Воистину воскресе".

Ройтерс отбелязва, че руският президент не е правил изявления.На Великденската служба до президента на Русия стоеше кметът на Москва Сергей Собянин, отбелязва ТАСС.

Putin and Sobyanin at the Easter service in the Cathedral of Christ the Savior pic.twitter.com/CFTR9Mgcg4