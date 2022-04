Президентът на Словакия към Русия: Освобождавате или изнасилвате?

Президентът на Словакия Зузана Чапутова публикува видеообръщение към руските военни и техните командири, участващи в инвазията в Украйна. Тя ги призова да спрат войната в тази страна, предаде Асошиейтед прес.

Видеото е триминутно и е на руски със субтитри на словашки. В него Чапутова осъжда военните престъпления, извършвани срещу жени, деца и цивилни.

"Вие оправдавате вашата инвазия като говорите за "освобождение". Но как имате намерение да "освободите" Татяна от Ирпин, убита от руска граната заедно с двете ѝ деца? Или Олена от Гостомел, изнасилена от един от вас в кола?", казва Чапутова във видеото.

"С всеки изминат ден вие само увеличавате армията от наранени души и тела на жени, деца и невинни хора", допълва тя. "Ако чувствате, че у вас е останала някаква човечност, съживете я и сложете край на тази война", допълва тя.

With its invasion of #Ukraine, #Russia has brought suffering & pain as the number of victims of sexual violence continues to grow. No war is a justification for such crimes. I appeal to Russia’s soldiers & their superiors to put an end to their violence. pic.twitter.com/AHkFxBtckz