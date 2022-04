Русия атакува Киев, докато Кирил Петков е в столицата

Русия удари Киев с крилати ракети, точно когато генералният секретар на ООН Антониу Гутериш и българският премиер Кирил Петков бяха на посещение в столицата ни. Това заяви външният министър на Украйна Дмитро Кулеба в Туитър.

„С този отвратителен акт на варварство Русия демонстрира за пореден път своето отношение към Украйна, Европа и света“, написа украинският дипломат. Вчера българска делегация, начело с Кирил Петков, посети украинската столица, за да демонстрира подкрепата на България към Украйна срещу руския агресор, започнал пълномащабна война на 24 февруари.

„Проведохме смислени разговори, обсъдихме всички ключови въпроси, които заслужават внимание именно сега и в такива трудни условия“, каза украинският държавен глава Володимир Зеленски след срещата си с българския премиер. Зеленски благодари на Кирил Петков за позицията на правителството в подкрепа на санкционната политика на Европейския съюз. „Украйна ще победи в тази война, всички демократични страни са зад вас и ви подкрепят“. Това заяви българският премиер Кирил Петков след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски.

Петков допълни, че в България има заводи, които могат да извършват ремонт на тежка украинска техника и ще бъде отправено предложение до българския парламент да даде разрешение за това. Часове преди посещението на българската делегация в Киев Русия едностранно прекъсна доставките на газ към страната ни. Путин прави опит да шантажира България, както и Полша. Все по-изолираната от света Русия се сблъска с невиждани икономически санкции заради военната си агресия срещу Украйна.

Russia stroke Kyiv with cruise missiles right when UN Secretary General @antonioguterres and Bulgarian PM @KirilPetkov visit our capital. By this heinous act of barbarism Russia demonstrates once again its attitude towards Ukraine, Europe and the world.