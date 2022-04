По руската телевизия: Путин ще започне ядрена война, но поне ще отидем в рая......

Руската пропаганда вече подготвя гражданите на федерацията, че може да има Трета световна война, ако руската армия бъде победена в Украйна.

Главната редакторка на руската пропагандна телевизия RT Маргарита Симонян заяви в предаване в ефира на „Россия 1“, че е по-вероятно Владимир Путин да започне ядрена война, отколкото Русия да загуби войната в Украйна. На 24 февруари руската армия по нареждане на Путин започна пълномащабна непредизвикана война срещу украинците, която навлезе вече в третия си месец.

Руската армия беше разгромена в Киевска област и сега е съсредоточила офанзивата си в Донбас. От Москва редовно се чуват заплахи за използването на ядрени оръжия. Маргарита Симонян каза, че „познавайки ни, познавайки и нашия ръководител Владимир Владимирович Путин“, най-вероятният и реалистичен сценарий е Трета световна война с използването на ядрени бомби. Водещият Владимир Соловьов отговори: „Ще отидем в рая, а те просто ще умрат“.

Руските пропагандатори повтарят думи на Владимир Путин, казани преди четири години. Тогава президентът на РФ заяви, че „руснаците ще отидат в рая като мъченици в случай на ядрена война, докато нашите врагове просто ще умрат“. По руската телевизия обаче се крият фактите от случващото се в Украйна. Руската телевизия не показва кадри от военните престъпления, които извършва руската окупационна армия на украинска земя, изнасилените жени и убитите деца. Във федерацията се крие и простият факт, че Русия е агресорът в тази война, а не жертвата, както твърди Кремъл. Руската телевизия също така не казва на гражданите, че не НАТО разгромява „безаналоговата“ им армия, а само и единствено украинските войници.

