Оперират Путин от рак, властта в Кремъл отива в други ръце

Президентът на Руската федерация Владимир Путин трябва да се откаже от контрола над войната в Украйна за няколко дни, тъй като е с насрочена операция за онкологично заболяване, предаде „Дейли мейл“, цитирайки вътрешен човек от Кремъл.

Твърди се, че руският диктатор ще номинира за свой временен заместник Николай Патрушев, който в момента е секретар на Съвета за сигурност. Бившият директор на ФСБ се смята за архитект на военната стратегия на руската армия в Украйна. Той е и човекът, убедил Путин, че в Киев е пълно с неонацисти.

Източникът, близък до Кремъл, твърди, че Путин е отлагал операцията си, която сега ще се проведе преди Деня на победата на 9 май. Има вероятност Путин да нареди масова мобилизация, защото войната му срещу Украйна до момента не върви по план и РФ търпи тежки загуби в човешка сила и техника.

Раковата операция на Путин е била насрочена за втората половина на април, но е била отложена. Източникът твърди, че руският президент има рак на стомаха, а освен това страда и от Паркинсон. Кремъл винаги категорично е отричал, че Путин има медицински проблеми, и го представя пред обществото като мачо в перфектно здраве. На кадри, заснети наскоро обаче, се вижда как ръката му трепери, което поставя под въпрос колко е годен за тази длъжност.

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.



This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.



Look at his leg & hand tremors!



Any doctor out there willing to weigh in?



Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF