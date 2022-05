Руските фашисти са убили два пъти повече граждани на Мариупол, отколкото нацистите през ВСВ

За два месеца руската фашистка армия е убила повече граждани на украинския град Мариупол, отколкото нацистите през цялата Втора световна война.

Кметът на югоизточния украински град Вадим Бойченко заяви, че от началото на руската инвазия на 24 февруари повече от 20 000 цивилни граждани са били убити от руските окупатори. През Втората световна война германските окупатори убиват 10 000 граждани на Мариупол.

Руската армия изравни град Мариупол със земята, извършвайки ужасяващи военни престъпления срещу цивилното невъоръжено население на Украйна. Русия в Украйна предприе стратегията, която имаше и в Сирия – бомбардиране безразборно на жилищни сгради, без никакво уважение към човешкия живот и хилядите цивилни жертви. В много населени места на Украйна руската армия убива, мародерства, изтезава цивилни и изнасилва жени и момичета.

The Ukrainian city of Mariupol has been bombed and shelled by the Russian army for 66 days.



Over 20,000 civilians in Mariupol reported dead, slaughtered by Putin’s hand. We lost children that were gymnast, weightlifter and actors. A 91 yr old who survived Hitler but not Putin. pic.twitter.com/cqAXfdWrN9