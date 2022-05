Краля на ужаса се присмя на Путин: Очакваше кученце, но срещна... росомаха!

Легендарният американски писател Стивън Кинг отново подкрепи публично Украйна в кървавата ѝ война срещу съседна Русия. Този път майсторът на хоръра се подигра директно на стопанина на Кремъл - Владимир Путин.

"Путин предположи, че има работа с кученце. Това, което получи, се оказа росомаха. Слава на Украйна!", написа американецът в любимия си Туитър.

Putin assumed the was dealing with a lapdog.

What he got was a wolverine.

Slava Ukraini!