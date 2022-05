"Володимир Зеленски и Кристалина Георгиева са обсъдили необходимостта от финансова подкрепа за Украйна"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи днес, че е обсъдил необходимостта от финансова подкрепа за икономиката на страната с управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, предаде Ройтерс.

МВФ е важен партньор. Очакваме с нетърпение по-нататъшната ползотворна съвместна работа за поддържането на финансовата стабилност на Украйна, написа Зеленски в Туитър.

