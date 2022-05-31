Eвpoпeйцитe зaпoчнaxa дa ĸyпyвaт пo-eвтини cтoĸи, oт ĸaĸвo пecтят

Ново 20! Руски парламентарист поиска отвличане на министър на отбраната на страна от НАТО, докато той е на посещение в Украйна

Виден руски законодател намекна за отвличане на министър на отбраната на страна членка на НАТО, когато той дойде на посещение в Украйна, и за откарван ...