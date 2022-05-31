Дания може да е следващата страна със спрян газ от Русия

Два пакета с кокаин бяха изхвърлени от морето на брега на гръцкия остров Скиатос

Два пакета с кокаин бяха изхвърлени от морето на брега на гръцкия остров Скиатос в западната част на Егейско море, съобщи телевизия Скай. Наркотикъ ...