Украйна обяви от колко оръжия се нуждае, за да победи Русия

Съветникът на украинското президентство Михайло Подоляк определи броя на оръжията, от които Украйна се нуждае, за да сложи край на войната, която руската армия започна непредизвикано на 24 февруари.

Подоляк посочи, че Украйна се нуждае от 1000 гаубици калибър 155 мм, 300 ракетни системи за залпов огън, 500 танка, 2000 бронирани машини и 1000 дрона. „Казвам го в прав текст – за да сложим край на войната, трябва да има паритет на тежките оръжия“, заяви съветникът на Володимир Зеленски.

На 24 февруари, по заповед на Владимир Путин, руската армия нахлу в Украйна, започвайки пълномащабна война, която продължава и до днес. НАТО обяви, че няма да изпраща свои войници в Украйна, но ще подкрепя Киев с оръжия срещу руската агресия. До момента обаче Украйна не получава броя на оръжията, които поиска от Запада, за да спре руската армия, а с това и потенциална руска офанзива срещу друга европейска държава.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че никой не знае колко дълго ще продължи войната в страната му, но че украинските сили опровергават очакванията и не позволяват на руските войски да превземат Източна Украйна, където сраженията са най-ожесточени от седмици. Зеленски заяви, че се гордее с украинските защитници, които успяват да задържат руското настъпление в региона на Донбас, който граничи с Русия и където подкрепяните от Москва сепаратисти контролират голяма част от територията вече осем години. Руската армия беше разгромена от украинските сили в Киевска област и сега е съсредоточила атаките си на изток.

