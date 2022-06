Су-25 се разби в Западна Русия

Руски военен самолет Су-25 е катастрофирал в Белгородска област (в западната част на федерацията) по време на тренировъчен полет, съобщиха руските медии.

Пилотът е успял да катапултира. По предварителна информация причината за инцидента може да е техническа неизправност. Самолетът се е разбил на безлюдно място, няма пострадали на земята.

Руските военни са започнали разследване, за да уточнят причината за катастрофата на щурмовия самолет. Това е пореден инцидент с руски военен самолет. Руската техника е ненадеждна и често се стига до подобни катастрофи, често с фатален край. Макар Владимир Путин да твърди, че руската военна техника е „безаналогова“, масово въоръжените сили използват съветски бойни машини.

Media report that a #Russian Su-25 military aircraft crashed in the #Belgorod region. pic.twitter.com/FoE02To7vz