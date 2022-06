Печели ли Индия от петролното ембарго срещу Русия?

Внася ли Индия повече петрол от Русия?

Твърдение: Индия купува от Русия петрол с 40 процента отстъпка. Тя се възползва от ситуацията, макар да е наясно със санкциите, пише в Туитър руснак на име Игор Федоровски.

Проверка на фактите: вярно.

От началото на войната в Украйна индийските рафинерии са увеличили вноса на руски суров петрол. Вносът е нараснал най-много през месеците април и май, сочат данните на базирания във Финландия изследователски център CREA (Center for Research on Energy and Clean Air). В момента Индия изкупува 18 процента от изнасяния от Русия петрол.

Но отстъпката в цената е само една от причините за увеличения внос на руски петрол за Индия. Друга причина са високите и постоянно нарастващи енергийни нужди на страната. Известно е, че Индия е третият най-голям потребител на енергия в света. Според ОПЕК в момента Индия се нуждае от 4,7 милиона барела петрол на ден, а през следващата година потребностите се очаква да нараснат до 5,15 милиона барела дневно. В същото време страната добива едва 0,77 милиона барела петрол на ден, става ясно от документа "Statistical Review of World Energy 2021" на "Бритиш петролиум" (BP). А според близката до индийското правителство фондация "India Brand Equity Foundation" (Ibef) до 2045-а година нуждите на Индия ще се увеличат двойно - на 11 милиона барела дневно

Печели ли Индия от износа на петрол в Европа?

Твърдение: "Индия преработва руския суров петрол, а след това го продава на САЩ и страни от ЕС. Виждаме капитализма в най-добрата му светлина", пише Доминик Леман от Лявата партия в Германия.

Проверка на фактите: не е доказано.

Вярно е, че Индия напоследък увеличи сериозно не само вноса, но и износа на петрол. Данните на индийското министерство на търговията сочат, че през април и май 2022-а година Индия е изнесла петрол на стойност близо 16 милиарда щатски долара - срещу малко под девет милиарда долара за същия период на миналата година.

От изследователския център CREA тълкуват това като знак, че руски суров петрол се преработва в рафинерии в други страни като Индия. Същото смятат и в консултантската фирма Rystadenergy: "Както преди при петролното ембарго срещу Иран, сега руски суров петрол се рафинира в други страни", се казва в анализ на компанията с дата 20-и юни. Но на международния пазар е почти невъзможно да се определи произхода на този петрол, допълват експертите.

Статистиките на индийското търговско министерство на свой ред свидетелстват за настъпили промени в търговските пътища: през април т.г. Индия е изнесла петрол на стойност един милиард долара в страни от ЕС при положение, че година по-рано изнесените количества са били за едва 287 милиона евро.

И Северна Америка е увеличила вноса на нефтени продукти от Индия: през април той е нараснал близо два пъти спрямо същия период на миналата година - от 220 милиона долара на 435 милиона.

Колко доходоносна е тази търговия за Индия обаче не е много ясно, тъй като наред с руската отстъпка и високите цени на суровините на световния пазар, трябва да се калкулират и силно нарасналите разходи за транспорт и застраховки на товарите.

Подкопава ли Индия петролното ембарго срещу Русия?

Твърдение: "Азиатски държави купуват по тази схема евтин руски петрол и подкопават западните санкции срещу Русия. Изглежда, че Индия не е голям приятел на демокрацията", написа почетният професор от Лондонското училище по икономика Алан Скед.

Проверка на фактите: подвеждащо.

Дори да се окаже, че Индия подкопава петролното ембарго срещу Русия, това не е нарушение, тъй като никой не е забранил на Индия да търгува с Русия. Освен това пълна забрана за внос на руски петрол, газ и въглища досега са наложили само САЩ, Канада и Австралия.

В ЕС и Великобритания санкциите срещу Русия бяха приети чак на трети юни, като те ще влизат в сила постепенно. Освен това са предвидени и множество изключения. Великобритания е възприела преходен период до края на годината, когато ще влезе в сила забраната за внос на руски петролни продукти. В ЕС пък от август се забранява вносът на въглища, а през декември - и този на петрол с кораби. Доставките на петрол и газ по тръбопроводи не са включени в санкциите.

Много нефтени концерни сключиха още преди влизането в сила на ембаргото допълнителни договори за доставка, за да си издействат отстъпки от цената на руския суров петрол. По данни на центъра CREA руският суров петрол стига до Индия основно с гръцки танкери: през април и май 75 процента от доставените на Индия и в Близкия изток количества руски петрол са били превозени именно от гръцки корабни компании.

Извод: дали Индия спъва петролното ембарго на ЕС срещу Русия ще стане ясно, когато то влезе в сила в пълния си обем.

Автори: Астрид Пранге, Синем Йоздемир