Поредната отвратителна лъжа на Русия

Руската армия продължава всекидневно да извършва военни престъпления в Украйна. Продължава и да разпространява отвратителни лъжи, опитвайки се да ги скрие. Поредната такава лъжа е свързана с атаката в Кременчук.

Руските нашественици удариха с ракети търговски център, в който по това време е имало над хиляда цивилни. Десетки са жертвите на тази безсмислена атака по цивилни, които по никакъв начин не са застрашавали националната сигурност на Русия. Режимът на Владимир Путин нагло излъга, че този търговски център „не е функционирал“ по време на атаката.

Във видео, заснето часове преди непредизвиканата атака, се вижда много добре как магазините в центъра работят, а цивилни граждани се разхождат вътре и се опитват да водят нормален живот. Снимки, заснети след терористичната атака, също доказват, че центърът е функционирал и е бил пълен с хора и стоки. Москва продължава да лъже, че в Украйна атакува само военни цели със стратегическо значение за Украйна. Руското министерство на отбраната лъже, че в Кременчук не е стреляло по цивилни невъоръжени жени и деца, а вместо това е атакувало „склад за боеприпаси“.

От началото на пълномащабната война 120 000 жилищни сгради са унищожени от руските нашественици. Близо 5000 цивилни са убити, сред които 341 деца. Руските войници изнасилват деца и жени в Украйна, разграбват домове и всекидневно умишлено убиват невъоръжени цивилни граждани. Събрани са доказателства до момента за 20 000 военни престъпления, извършени от войниците на Путин в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски се обърна към Съвета за сигурност на ООН с призив организацията да определи Русия като терористична държава и да изпрати следователи да инспектират ракетната атака срещу търговски център в град Кременчук. От началото на пълномащабната инвазия изминаха 125 дни, а изгледите войната да приключи скоро не са оптимистични. Диктаторът Путин се опитва по насилствен начин да възстанови сферите на влияние от времето на СССР. Вместо това обаче той разшири НАТО, а освен това дори съюзниците му в ОДКБ не признават незаконната окупация на украински земи.

