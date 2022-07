Ордата на Кадиров стреля по невидим влак в Украйна

Чеченската орда на Рамзан Кадиров, изпратена да се сражава в Украйна, отново стана за смях.

Чеченските войници станаха известни в социалните мрежи с прозвището „тикток армията на Кадиров“, защото често качват видеа как освобождават празни сгради и стрелят по невидими врагове. В последния епизод от този цирк чеченец стреля по невидим влак в Украйна.

След това заявява пред камерата, че „Украйна скоро няма да съществува“. Войникът на Русия завършва с фразата „Аллах Акбар“. На 24 февруари руските въоръжени сили, по нареждане на Владимир Путин, започнаха пълномащабна непредизвикана война срещу Украйна, която продължава и до днес.

Руските терористи извършват военни престъпления в Украйна, убивайки невъоръжени цивилни, включително жени и деца. Чеченците, подобно на другите войници на руската армия, мародерстват и крадат от украинските домове и магазини. До момента Киев е събрал доказателства за 20 000 военни престъпления, извършени от руските нашественици в Украйна.

🤡A member of the #Chechen #Kadyrovites fights against an invisible train. After the shooting, he announces that #Ukraine "soon won't exist anymore". pic.twitter.com/vAQHGwW43d