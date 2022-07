Коронавирусът е създаден в лаборатория. Това признание направи професорът от Колумбийския университет, председател на комисията по коронавируса на медицинското списание The Lancet Джефри Сакс на конференция в Испания, според проекта Truth Over News на вестник The Epoch Times.

„Нещо повече - Сакс признава, че американската биотехнология е била използвана за създаването на вируса“, ​​каза ръководителят на проекта.

Невероятното откритие на Сакс беше изместено от директора на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Адханом Гебрейесус, когато той уж призна пред високопоставен европейски политик, че коронавирусът най-вероятно е създаден в лаборатория в Ухан.

Сакс направи скандалното си изказване на конференция в Испания, на която беше поканен от бившия премиер Хосе Луис Сапатеро.

Както съобщи EADai, американското разузнаване по-рано публикува разсекретени извадки от доклад до президента Джо Байдън за произхода на коронавируса. Документите показват, че китайските власти не са знаели за Covid-19 преди избухването.