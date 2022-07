Бедствено положение в Сочи

Властите на Сочи обявиха извънредно положение в целия град след лошото време в неделя вечерта. Това съобщи в своя канал в Телеграм ръководителят на Сочи Алексей Копайгородски.

"В целия град е обявено бедствено положение. Стихията през последните три дни остави разрушения във всички квартали на града. Ситуацията е много сериозна. Централният район пострада най-много. В съвременната история на Сочи никога не е имало инцидент от такъв мащаб в тази част на курорта", обяви Копайгородски.

Няколко десетки души са били спасени от потоците вода по улиците на града, каза Копайгородски. "За съжаление има загинала жена. Но можеше да има много повече жертви. Няколко десетки души бяха спасени от потоците вода, които минаха по улиците и събориха всичко по пътя си. Сред тях има десет деца", отчете Копайгородски.

Той уточни, че спасяването на хора "е плод на огромна координирана работа на спасителите, както и смелостта на народните герои"

По предварителни данни вечерта на 23 юли жената е била близо до кръстовището на две улици. Заради обилните валежи една от паркираните коли била отнесена от водния поток, започнала да се движи неконтролируемо, а жената останала притисната между колата и бариерата на пътя, където издъхнала.

Russian #Sochi goes under water. This is what happens when drainage areas are sold for construction, and no one has been worried about the problem with stormwater for years. pic.twitter.com/roj65NfIh5