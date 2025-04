Бианка Ченсори даде втори шанс на Кание Уест след скандалите (СНИМКИ)

След период на дистанция и публични скандали, изглежда че отношенията между Кание Уест и Бианка Ченсори претърпяват нов обрат. Двамата бяха забелязани заедно на романтична вечеря в индийски ресторант на Балеарските острови – първи знак, че бракът им може би се възражда.

Уест, който от известно време предпочита да се представя с артистичния псевдоним Ye, бе заснет в характерния си ексцентричен стил – с огромна качулка, прикриваща лицето му. Ченсори, от своя страна, остана вярна на провокативния си моден вкус, облечена в оскъдно черно боди.

New pics of Kanye and Bianca together in Spain. pic.twitter.com/BIzq4KCfEF