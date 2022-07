Внесоха жалба срещу саудитския принц Мохамед бин Салман за съучастничество в отвличането и изчезването на Джамал Хашоги

Жалба за съучастие в отвличане и принудително изчезване във връзка с убийството на журналиста Джамал Хашоги беше депозирана днес в Париж срещу саудитския принц Мохамед бин Салман, който е на посещение във Франция, обявиха две неправителствени организации и техният френски адвокат, цитирани от Франс прес.

В жалбата от четиридесет и две страници се казва, че Мохамед бин Салман, известен като МБС, "е съучастник в отвличането и измъчването на Джамал Хашоги, последвано от неговото изчезване в саудитското консулство в Истанбул на 2 октомври 2018 г. Освен това в жалбата се споменава и че на саудитския принц не му се полага ескорт по време на визитата, тъй като той е престолонаследник, а не държавен глава, посочват двете неправителствени организации - "Демокрация за арабския свят сега" (Democracy for the Arab World Now - DAWN), основана именно от Хашоги, и "Международен процес" (Trial International).

Жалбата е подадена като граждански иск пред председателя на съда в Париж тази сутрин, уточни за АФП адвокатът на организациите Анри Туйе. Тази процедура ще позволи започването на разследване, водено от съдия следовател. Предстои и да бъде определен този съдия следовател.

Адвокатът заяви, че благодарение на конвенциите срещу отвличанията и мъченията френската съдебна система е компетентна да започне подобно разследване срещу всеки заподозрян, който се намира на територията на страната в момента на подаване на жалбата, независимо къде са извършени докладваните престъпления.

На първо време френското правосъдие ще трябва да се увери, че действително Франция е компетентна по този въпрос, после ще има и проверка на истинността на фактите, свързани с конкретното лице и дали то се ползва с имунитет или не, преди да се започне гореспоменатото разследване.

Еманюел Макрон трябва да приеме днес Мохамед бин Салман, фактическия ръководител на саудитското кралство. Двамата ще имат работна вечеря в Елисейския дворец.

Присъствието във Франция на престолонаследника, за когото това е първа визита в Европа от убийството на Джамал Хашоги, предизвика сериозен гняв сред защитниците на човешките права.

"Посещението на МБС във Франция, както и на Джо Байдън в Саудитска Арабия, не променят факта, че Мохамед бин Салман не е нищо друго освен един убиец", посочи пред АФП Аниес Каламар, която водеше разследването за убийството на журналиста Хашоги от саудитските агенти по времето, когато тя беше специален докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции.

Хроникьор за в. "Вашингтон пост" и критик на саудитската власт, журналистът беше убит, а тялото му - разчленено на 2 октомври 2018 г. в саудитското консулство в Истанбул, в което той отишъл, за да получи необходими за неговия брак документи.

Американските разузнавателни служби заявиха, че Мохамед бин Салман носи отговорност за убийството. Принцът отрича да е дал заповед за извършване на подобно убийство, въпреки че каза, че като държавник по принцип носи отговорност за случилото се.