Огромен пожар в централен Лондон

Близо 70 огнеборци се борят с пожар в железопътна арка в Саутуърк, централен Лондон, съобщава "Ройтерс".

По информация на лондонската пожарна влаковете в района са спрени, а хората от няколко сгради са евакуирани, цитира news.bg.

Кадри, публикувани от пожарната в Туитър, показват големи кълба дим, излизащи под железопътната арка, която е "изцяло в пламъци".

Движението на влаковете на лондонското метро, както и на надземните влакове до Лондон Бридж и Саутуърк беше нарушено.

Огънят произвежда силен дим и на живеещите или работещите в района се препоръчва да държат прозорците и вратите си затворени, посочва командирът на станцията Уейн Джонсън.

Беше съобщено и че пожарът се е разпространил до паркинг, където "горят няколко електрически автомобила".

