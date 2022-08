Украйна планира да разруши Кримския мост, който е важен логистичен възел за руския агресор. Това разкри Михайло Подоляк, съветник на президента на Украйна Володимир Зеленски, в интервю за „Гардиън“.

През 2014 година Русия незаконно анексира украинския полуостров Крим и построи Кримския мост (известен и като Керченския мост), за да създаде транспортен коридор до Руската федерация. Подоляк заяви, че мостът над Керченския проток вече се е превърнал в легитимна военна цел на украинската армия.

На 24 февруари руската армия, по заповед на Владимир Путин, започна пълномащабна война срещу Украйна, която продължава и до днес. През последните дни в окупирания от руснаците Крим бяха нанесени редица удари. Подоляк предположи, че атаката срещу руска военновъздушна база близо до град Саки на 9 август може да е дело на кримски партизани, но отхвърли предположението на Москва, че това може да е инцидент. Той отбеляза, че руснаците явно са учили „различна физика“, ако смятат, че експлозията в склада за боеприпаси е причинена от небрежно хвърлена цигара.

Съветникът на Зеленски ясно подчерта, че през следващите 2-3 месеца няма да спрат атаките по руските окупатори в Крим. Той ясно подчерта, че Украйна разглежда Кримския мост като законна военна цел. „Това е незаконно строителство и основната врата за снабдяване на руската армия в Крим. Такива обекти трябва да бъдат унищожени", добави Подоляк. Заради скорошните атаки в Крим местните избягаха от полуострова, а мнозина от тях пуснаха за продажба на безценица своите имоти, закупени в окупирания украински полуостров.

Putin humiliated as terrified Russian officials shut down Crimea bridge and flee overnighthttps://t.co/ykGqgv7aVx pic.twitter.com/xqcEz3LQPh