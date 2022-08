Украйна демилитаризира 400 руски войници през последното денонощие

През последното денонощие 400 руски войници са били демилитаризирани, с което общият брой на убитите окупатори в Украйна става 44 700.

Това сочат данните на Генералния щаб на украинските въоръжени сили. Москва крие броя на убитите си войници в пълномащабната война, която Владимир Путин започна непредизвикано на 24 февруари.

През последното денонощие 10 руски танка са били унищожени и общият им брой става 1899. Руските окупатори са загубили и 16 бронирани военни машини. Украинските въоръжени сили успешно са отблъснали атаки и на места са преминали в контраофанзива.

След като беше разгромена в Киевска област, руската армия сега се опитва да окупира цялата Донецка област и да проведе псевдореферендуми, подобно на Крим през 2014 г. В окупирания украински полуостров Крим през последните дни бяха нанесени тежки удари по руски военни мишени.

"Bombardment, barrage, curtain-fire, mines, gas, tanks, machine-guns, hand-grenades - words, words, but they hold the horror of the world."

Erich Maria Remarque



