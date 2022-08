Украйна към Русия: Подпишете капитулацията си, защото часовникът тиктака! Тик-так, тик-так...

Половин година след началото на пълномащабната непредизвикана война, която Русия започна срещу Украйна, Киев посъветва окупаторите да подпишат капитулацията си и да избягат от украинската земя.

„Русия, сега - както и преди половин година - все още имате възможност да подпишете капитулацията си, преди да сме ви унищожили на нашата земя. Не губете шанса си, часовникът тиктака... тик-так, тик-так“, написа Министерство на отбраната на Украйна в социалните мрежи.

В Деня на независимостта на Украйна, 24 февруари, Русия призна, че не напредва на фронта. Руският военен министър Сергей Шойгу обаче скри истинската причина, а вместо нея заяви, че „умишлено“ руските войници не напредват на фронта.

Окупаторите търпят огромни загуби както в човешка сила, така и във военна техника. След като беше разгромена в Киевска област, руската армия сега се опитва да окупира Донбас и да свика псевдореферендуми, с които да се опита да анексира украински земи. Планът на Владимир Путин да превземе Киев за три дни се провали, а сега се провалят и плановете му на изток. По данни на украинските въоръжени сили над 45 700 руски войници са били денацифицирани от началото на инвазията.

