Звезда от "Игра на тронове" се ожени в Ирландия

Джак Глийсън, който изигра антигероя Джофри Баратеон в „Игра на тронове“, се ожени на скромна церемония в Ирландия, предаде Aleteia.org.

30-годишният актьор сключи брак с приятелката си Ройсин О’Махони. Церемонията беше описана като много приятна и скромна. Свещеникът също така сподели как простотата на деня и фокусът върху събирането на семействата са направили тази сватба прекрасна.

Той обясни още, че двойката възнамерява да проведе втора церемония в Англия, но ирландската им сватба е била невероятно тържество. „Всички бяха толкова спокойни. Ще пазя толкова много спомени от този специален ден“, каза свещеникът.

Актьорът, който е учил теология и философия в Дъблин, не присъства в социалните мрежи и се пази от светлината на прожекторите. Неговият актьор в известния сериал беше намразен, но в истинския живот Джак Глийсън е изключително позитивен и скромен.

Very simple, prayerful and dignified marriage ceremony for Film Celebrity Jason Gleeson and Roisin: The Glen Church pic.twitter.com/xcxAWGtXaJ