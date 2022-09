Ватиканският държавен секретар се срещна с руския външен министър

Ватиканският държавен секретар Пиетро Паролин проведе среща с руския външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН, предаде Aleteia.org.

Срещата се проведе на фона на продължаващата непредизвикана война на Русия срещу Украйна и обявената частична военна мобилизация от Владимир Путин. Ватиканът не излезе с официално изявление относно срещата при закрити врата, но Vatican News съобщи за срещата с цитат от папа Франциск, казвайки, че световните лидери винаги трябва да участват в диалог, „защото винаги има възможност в диалога да променим нещата“.

Винаги диалог, „защото в диалога винаги има възможност нещата да се променят “. На връщане от Казахстан папата повтори още веднъж на журналистите, с които разговаря за дипломатическия път, който обикновено ръководи Светият престол, особено през последните месеци в контекста на руско-украинската война. Ориентация, следвана от всички сътрудници на Франциск, като се започне от държавния секретар, който в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк разговаря с руския външен министър Сергей Лавров, предаде Vatican News.

От своя страна руското външно министерство публикува в Туитър видео, на което Лавров и Паролин се ръкуват и разменят поздрави. „Благодарим ви за предложението да проведем тази среща“, казва Лавров на кардинала. „Оценяваме усилията ви в това не много тихо време.“ На което кардиналът се чува да отговаря: „За съжаление“.

