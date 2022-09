Ердоган е прeговарял спешно със Зеленски преди обръщението си към Общото събрание на ООН

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е провел днес телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски преди обръщението си пред Общото събрание на ООН, съобщава ТАСС.

"Разговорът се състоя преди обръщението на президента Ердоган пред Общото събрание на ООН", съобщиха от канцеларията на турския президент.

Още новини от Украйна

Had a phone conversation with President of Türkiye @RTErdogan. Current security issues were discussed.