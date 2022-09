Киев: Това е планирана терористична атака от Москва

Необяснимите течове от газопроводите "Северен поток", открити в Балтийско море, са в резултат от "планирана терористична атака" на Москва "срещу Европейския съюз", обявиха днес от Киев, предаде Франс прес.

"Огромният теч на природен газ от "Северен поток 1" не е нищо друго освен планирана терористична атака на Русия и акт на агресия срещу Европейския съюз", написа в Туитър Михайло Подоляк, съветник на украинския президент.

Необяснимите течове на този етап са регистрирани от датски и шведски власти от газопроводите "Северен поток 1", спрян от началото на септември, и "Северен поток 2", който така и не заработи, защото не получи оторизация след началото на руската инвазия в Украйна.

"Gas leak" from NS-1 is nothing more that a terrorist attack planned by Russia and an act of aggression towards EU. 🇷🇺 wants to destabilize economic situation in Europe and cause pre-winter panic. The best response and security investment — tanks for 🇺🇦. Especially German ones…