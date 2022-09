България и още 14 страни искат таван на цените на газа за целия ЕС

България и още 14 страни членки на Европейския съюз настояват за общоевропейски таван на цените на целия внос на едро на природен газ, съобщава "Евронюз".

"Таванът на цените е единствената мярка, която ще помогне на всяка държава членка да смекчи инфлационния натиск, да осигури рамка в случай на потенциални прекъсвания на доставките и да ограничи допълнителните печалби в сектора", се посочва в съвместно писмо до ЕК, подписано от 15-те страни.

С този документ поддръжниците на тавана на цените на газа за първи път обединяват сили в писмена декларация за намерения.

Той е подписан от Белгия, България, Хърватия, Франция, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания и изпратен снощи на еврокомисаря по енергетиката Кадри Симсон.

Документът идва в навечерието на петъчната среща на енергийните министри на ЕС, на която се очаква да бъде одобрен първоначален пакет от три спешни мерки.

Призивите за ограничаване на цената на вноса на газ в целия ЕС набраха сила през последните седмици, след като през август цените на синьото гориво достигнаха рекордните 346 евро за мегаватчас.

Great news in the fight against high energy prices! A majority of 15 Member States now back the request to the Commission to implement a price-cap on natural gas! https://t.co/z4YaC7vsFS pic.twitter.com/Evmz0dQO7e