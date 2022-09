Киев: Не ни пука за чудатото шоу на Кремъл

Политически съветник на украинския президент нарече "чудато шоу" церемонията, с която Русия планира да обяви утре анексиране на още части от Украйна, предаде Ройтерс.

"Чудато шоу на Кремъл. Обявената "церемония за приемане" няма никакъв правен смисъл. Несъществуващи общности не може да влизат в разпадаща се страна. Не си губете времето с този виртуален руски дневен ред. Реалният живот ще бъде по-интересен: контраофанзива, деокупация, трибунал", написа днес Михайло Подоляк в Туитър.

«Kremlin freak show». The announced "entrance ceremony" does not make any legal sense. Non-existent entities cannot enter a country which is disintegrating. Do not waste time on the virtual ru-agenda. Real life will be more interesting: counteroffensive, de-occupation, tribunal.