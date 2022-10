Изюм 2.0: Украинското Министерство на отбраната се подигра на Сергей Шойгу заради Лиман

Украинското Министерство на отбраната направи аналогия между освобождаването на Лиман и това на Изюм, като благодари на руското военно министерство за „съдействието“ при осъществяването на Лиманската операция.

"Благодарим на "Министерството на отбраната" на Руската федерация за успешното сътрудничество при организирането на "Изюм 2.0". Почти всички руски войски, изпратени в Лиман, бяха предислоцирани или в пакети за трупове, или в украински плен. Имаме само един въпрос: искате ли да повторим?" – се казва в съобщение по повод на операцията по освобождаването на Лиман, публикувано в акаунта на министерството в Twitter.

We thank the “Ministry of Defense” of 🇷🇺 for successful cooperation in organizing the "Izyum 2.0" exercise. Almost all russian troops deployed to Lyman were successfully redeployed either into body bags or into 🇺🇦 captivity. We have one question for you: Would you like a repeat? pic.twitter.com/wmPi2LJROw