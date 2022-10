Трима учени получиха Нобеловата награда за химия за 2022 г., съобщава "Ройтерс".

Престижното отличие беше връчено на Каролин Бертоци, Мортен Мелдал и Бари Шарплес за развитието на клик-химията и биоортогоналната химия, цитира news.bg.

Двете технологии вече се използват в световен мащаб за изследване на клетките и проследяване на биологични процеси, отбелязват от Кралската академия на науките на Швеция, която присъжда наградите.

http:// BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022

Посочва се, че чрез използването на биоортогонални реакции изследователите са допринесли за разработването на лекарства за рак, които сега се подлагат на клинични изпитвания.

Нобеловата награда за химия е на стойност 10 милиона шведски крони (915 072 долара). Тя е третото от общо шест отличия, които се присъждат, след тези за медицина и физика, обявени по-рано тази седмица.

Шарплес се присъединява към елитна група учени, спечелили две Нобелови награди. Останалите членове на тази група са Джон Бардийн, спечелил наградата за физика два пъти, Мария Кюри - с награди за физика и химия, Линус Полинг, спечелил награди за химия и мир, а също и Фредерик Сангер, с две награди за химия.

Нобеловите награди започват да се раздават по завета на Алфред Нобел - шведски химик, инженер и предприемач, изобретил динамита, който завещава огромното си състояние за учредяването им. Първата Нобелова награда е връчена на 10 декември 1901 г. - пет години след смъртта на Нобел.

Нобелът за химия за 2021 г. беше присъден на германеца Бенямин Лист и американеца Дейвид Макмилан за развитието на асиметричната органокатализа. Този метод значително е повлиял на разработването на нови лекарства и е направил химията по-екологична.

В понеделник шведският генетик Сванте Паабо получи отличието за медицина за изследванията му с използване на ДНК на изчезнали хоминиди за разкриване на тайни за човешката еволюция.

Вчера учените Ален Аспе, Джон Клаусър и Антон Цайлингер спечелиха Нобеловата награда за физика за техния напредък в квантовата механика върху поведението на субатомните частици, с който открехват вратата за работа върху суперкомпютри и криптирана комуникация.