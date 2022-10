Нобеловата награда за икономика отива при трима американци

Нобеловата награда за икономика беше присъдена на трима американци за техните заслуги при обясненията на ролята на банките в икономиката, съобщава "Франс прес".

Бен Бернанке, Дъглас Даймънд, и Филип Дъвбиг бяха отличени за това че "значително са подобрили разбирането ни за ролята на банките в икономиката, особено по време на финансови кризи, както и за това как да се регулират финансовите пазари", отчитат от журито и допълват, че техните анализи са от голямо практическо значение за регулирането на финансовите пазари и справянето с финансови кризи.

68-годишният Бернанке, председател на Федералния резерв на САЩ между 2006 г. и 2014 г., става известен с анализа си на "най-лошата икономическа криза в съвременната история" - Голямата депресия през 30-те години на миналия век.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig “for research on banks and financial crises.”#NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj