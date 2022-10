Киев: Всички руски обекти на окупираните територии са легитимни мишени за военен удар

Всички "руски обекти", разположени на окупираните украински територии, представляват легитимни мишени за военен удар и украинската контраофанзива е част от отбранителна война, заяви Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, предаде от Ройтерс.

"Всяка контраофанзива и деокупация на територии се вписва в концепцията за отбранителна война. Това е абсолютна аксиома както за ръководството на Украйна, така и за нашите съюзници", написа Подоляк в Туитър.

Any Russian objects on occupied territories – legitimate military targets for attack by 🇺🇦 Armed Forces. Any counteroffensive and de-occupation of territories falls under the concept of defensive war. This is an absolute axiom for both the leadership of Ukraine and our allies.