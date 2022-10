Експлозията на Кримския мост, избухнала сутринта на 8 октомври, е организирана от украинските специални служби, съобщава The New York Times, като се позовава на високопоставен украински служител, пожелал анонимност.

Събеседникът на изданието каза, че украинските специални служби са заложили бомба в камион, който се е движил по моста.

Фактът, че Службата за сигурност на Украйна е замесена в експлозията, беше съобщен по-рано от „Украинска правда“ и УНИАН, които се позоваха на източници от правоохранителните органи. Washington Post също предаде, че високопоставен украински служител е потвърдил, че Украйна стои зад експлозията. Специалните служби на Украйна не са поели официално отговорност за експлозията на Кримския мост.

Сутринта на 8 октомври камион взрив разтърси Кримския мост, гордостта на Владимир Путин. Това се случи само часове след неговия рожден ден. „Подаръкът“ на украинските служи към Путин е предупреждение, че Кримският мост може да бъде разрушен. Украинският полуостров Крим беше окупиран от Русия през 2014 г. - акт, който не е признат международно. Украинският президент Володимир Зеленски обеща, че ще освободи всички окупирани от руските терористи украински земи, включително Крим.

Основната цел на нашествието в Украйна бе да се покаже мощта на Русия. Вместо това тя се изяви като уязвима, с изостанала армия, подкрепяна от калпава, изолирана икономика и ръководена от комарджия, чийто късмет е изчезнал. Това пише лондонският „Телеграф“ по повод взривяването на Керченския (Кримския) мост, който е трябвало да демонстрира, че Русия, подобно на СССР, е в състояние да построи нещо толкова голямо.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP