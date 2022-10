Пламна небостъргач в Истанбул (ВИДЕО)

Небостъргач пламна в Истанбул. Това стана ясно от кадри, публикувани в социалните мрежи, предава Нова телевизия.

Пожарът е обхванал 24-етажната сграда в квартал "Фикиртепе” в турската столица. Няма данни за пострадали. На място са множество пожарни екипи.

⚡️A skyscraper is on fire in Istanbul. Video from social networks.



