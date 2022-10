Силни взривове в Дамаск

Два силни взрива са чути в сирийската столица Дамаск днес, съобщава "Ройтерс".

По информация на сирийските държавни медии експлозиите може да са причинени от израелска атака.

Ако това се потвърди, те ще бъдат рядък пример за въздушна атака през деня в Сирия, тъй като Израел обикновено нанася удари по военни съоръжения под прикритието на тъмнината, цитира news.bg.

Израелската армия до момента не е излязла с коментар.

http:// Multiple explosions were heard in #Damascus on Monday afternoon, according to #Syrian media. The cause of the explosions is as of yet unclear.https://t.co/ZOF1EkkUQJ

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 24, 2022

От години Йерусалим нанася въздушни удари срещу това, което описва като ирански и подкрепяни от Иран цели в Сирия, където Техеран е разположил сили в подкрепа на президента Башар ал Асад от началото на сирийската война през 2011 г.

Израел засили ударите по сирийските летища, за да попречи на нарастващото използване от страна на Иран на доставките по въздух на оръжия за негови съюзници в Сирия и Ливан, включително Хизбула.

Техеран възприе въздушния транспорт като по-надеждно средство за доставяне на военна техника на своите сили и съюзнически бойци в Сирия, след като наземният транспорт неколкократно беше прекъсван.

Израел отдавна гледа на задълбочаването на позициите на своя враг Иран в Сирия като заплаха за националната сигурност и разширява обхвата на своите удари, за да пресече този нов транспортен метод.